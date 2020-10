Il primo treno a idrogeno del Regno Unito è pronto a fare il suo debutto

Mercoledì 30 settembre il Segretario di Stato per i trasporti della Gran Bretagna, Grant Shapps, ha visitato il Warwickshire, dove sarà avviata per la prima volta la locomotiva a idrogeno sulla rete principale. A differenza di quelli a diesel, i treni a idrogeno non emettono gas nocivi, ma acqua e calore.

Secondo il Dipartimento per i trasporti (DfT) questa tecnologia innovativa sarà disponibile entro il 2023 per aggiornare gli attuali treni in servizio, contribuendo alla decarbonizzazione della rete ferroviaria e al raggiungimento dell'obiettivo di rimuovere i veicoli diesel dalla rete passeggeri entro il 2040. Il treno all'idrogeno si chiama Hydroflex.

"Sono lieto di poter annunciare la nostra intenzione di iniziare a produrre treni Hydroflex, creando il primo materiale rotabile alimentato a idrogeno e elettrico al mondo, oltre a generare opportunità significative per la catena di fornitura del Regno Unito", ha dichiarato Mary Grant, capo dirigente di Porterbrook, una società britannica di materiale rotabile.

Il DfT spera che questa svolta ferroviaria consentirà a più modalità di trasporto di adottare questo carburante rispettoso per l'ambiente. Un portavoce di Whitehall, inoltre, ha aggiunto che un piano generale, che dovrebbe essere pubblicato nel gennaio 2021, aprirà la strada all'esplorazione dell'idrogeno per autobus, veicoli pesanti, marittimi e aerei, oltre che ferroviari.

Insomma, sembra che i paesi del mondo stiano - pian piano - abbandonando i carburanti fossili per dar spazio a fonti di energia pulita.