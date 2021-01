Questo treno magnetico della Cina promette di arrivare a velocità di 800 km/h

Dei ricercatori della Cina hanno svelato al mondo un nuovo prototipo di treno a levitazione magnetica che, secondo loro, può raggiungere velocità di quasi 643 chilometri all'ora. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire un mezzo di transito rapido tra due diverse città a una velocità senza precedenti.

Attualmente, il treno a levitazione magnetica è in lista per diventare il primo mezzo di trasporto di questo tipo in grado di raggiungere certe velocità. Gli scienziati della Southwest Jiaotong University dietro al prototipo affermano che il treno, nel momento in cui diventerà commercialmente sostenibile tra circa sei anni, sarà in grado di raggiungere velocità di 800 km/h.

Durante i sei anni di lavori, gli scienziati hanno l'obiettivo di rendere meno pesante il treno costruito in fibra di carbonio. L'obiettivo, inoltre, è quello di sviluppare un mezzo di trasporto più leggero dei suoi omologhi in modo da ridurre anche il costo della costruzione di nuove linee, tunnel e ponti. Ovviamente, tutte queste - per adesso - rimangono solo parole (anche se la Cina, è bene ricordare, dispone già di treni a levitazione magnetica funzionanti).

Sebbene il prototipo sia piuttosto impressionante, deve ancora completare un singolo viaggio di prova nel mondo reale. Il treno, lungo 21 metri, è stato presentato ai media nella città di Chengdu, nella provincia del Sichuan, il 13 gennaio. Inoltre, i ricercatori universitari hanno costruito 165 metri di binari per dimostrare il movimento del treno.

Qualcosa di simile vuole fare anche Elon Musk con Hyperloop, che arriverà in Italia, e recentemente è stato condotto anche il primo test con passeggeri umani.