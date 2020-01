Il treno superveloce Hyperloop sbarca in Italia: allo studio sei tratte a Nord e Sud

Il treno superveloce Hyperloop, in grado di raggiungere la velocità massima di 1.200 chilometri orari sfruttando la levitazione magnetica, è davvero vicino ad approdare in Italia, segnando una vera e propria rivoluzione nel mondo dei trasporti. Secondo Il Sole 24 Ore, sarebbero allo studio sei tratte.

Lo stesso quotidiano di Confindustria riferisce che è stata ufficialmente presentata a Roma "Hyperloop Italia", la startup italiana che dovrà supervisionare lo sviluppo, diffusione e realizzazione delle tecnologie di nuova generazione. La società sarà diretta da Bibip Gresta, già fondatore di Hyperloop Transportation Technology (HTT), che conta oltre 800 ingegneri e 52 team multidisciplinari.

A quanto pare, Gresta ed il team italiano di Hyperloop sarebbero al lavoro su sei tratte, che ovviamente saranno seguite dagli studi di fattibilità, equamente divise tra Nord e Sud.

Il dirigente ha spigato che nel corso degli ultimi mesi "sono stati effettuati numerosi incontri con soggetti istituzionali, industriali e del mondo della ricerca, per garantire quel retroterra necessario, affinché si raccogliesse il consenso istituzionale, industriale e i capitali da mettere in campo per un progetto di tale dimensione. Ci sono delle rotte già individuate per le quali è imminente l’avvio di studi di fattibilità funzionali allo sviluppo di progetti altamente tecnologici e innovativi, con condizioni territoriali e morfologiche che risultano favorevoli all'implementazione di Hyperloop".

Hyperloop avrà sede operativa a Milano, ed in una nota diffusa ha precisato che al momento le sei tratte sono "solo ipotesi" che riguarderanno "l'intero territorio della Penisola".

Teoricamente, grazie alla lievitazione magnetica ed i tunnel che favoriranno la creazione di un vuoto d'aria, sarà possibile percorrere Roma-Milano in circa 25 minuti.

L'ufficialità arriva a qualche mese dalla notizia in merito ai primi colloqui effettuati da Hyperloop in Italia. Lo scorso Luglio si era parlato di un possibile collegamento tra Milano e Bologna, che però non è stato smentito.