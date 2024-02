Ecco il treno più veloce al mondo, infranto il precedente record

Il progetto è gestito direttamente dalla China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), ovvero una società aerospaziale di proprietà statale che produce dai razzi e missili, ai satelliti e ai veicoli spaziali.

Dopo aver visto arrivare in Italia il primo hyperloop, questa volta parliamo di un treno maglev che ha recentemente battuto il proprio record di velocità. Si tratta di una tecnologia che utilizza il magnetismo per spingere il treno in avanti, oltre a farlo levitare sopra i binari riducendo così al minimo l'attrito.

Inoltre, per aumentare ulteriormente la sua velocità, il treno viaggia attraverso un tubo a bassa pressione appositamente progettato che riduce la resistenza dell'aria. Come riportato dal South China Morning Post, CASIC sostiene che i nuovi test hanno superato il precedente (e già sorprendente) record registrato nel 2023 pari a 623 chilometri orari.

L’avanzato sistema ferroviario ha infranto il record di velocità su una linea di prova a grandezza naturale lunga 2 chilometri nella città di Datong, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Tuttavia, secondo quanto riferito, la velocità esatta rimane per ora totalmente riservata.

Le intenzioni di CASIC sembrano però piuttosto chiare. La corporazione ha infatti espresso interesse per la progettazione di treni in grado di viaggiare a una velocità massima di 1.000 chilometri all’ora e sta cercando di creare tecnologie che potrebbero arrivare fino a 4.000 chilometri all’ora.

Prima del record del CASIC, la velocità più elevata registrata dai moderni hyperloop era di 463 chilometri orari, ed era stata ottenuta precisamente a Monaco nell’ormai lontano 2019.

Per avere una vaga idea degli enormi progressi tecnologici che si sono fatti negli ultimi anni, basti pensare che nel 2018 c’erano solo sei sistemi di treni maglev in funzione in tutto il mondo: tre in Cina, due in Corea del Sud e uno in Giappone. È importante però sottolineare come tutti questi treni viaggino all’aria aperta, a differenza di quelli che utilizzano tunnel a bassa pressione noti come hyperloop.

A questo punto però, sebbene non si tratti del record inerente il frutto più pesante al mondo, è opportuno sottolineare gli enormi costi che richiedono simili tecnologie. Utilizzano infatti grandi quantità di energia e richiedono una propria infrastruttura dedicata che è difficile da integrare nei sistemi di trasporto esistenti.