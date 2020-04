Trenta app per iPhone continuano ad addebitare abbonamenti agli utenti, la lista

Sta facendo molto discutere una ricerca pubblicata dagli analisti di Sophos, secondo cui cerca 30 applicazioni per iPhone (che hanno totalizzato 3,6 milioni di download a livello mondiale) starebbero continuando ad addebitare abbonamenti sulle carte di credito degli utenti. Per questo motivo i ricercatori consigliano l'immediata disinstallazione.

Di seguito la lista:

Seer App: Face Horoscope, Palm

Selfie Art – Photo Editor

Palmistry Decoder

Lucky Life – Future Seer

Life Palmistry – Al Palm & Tag

Picsjoy-Cartoon Effect Editor

Aging seer – Faceapp,Horoscope

Face Aging Scan-AI Age Camera

Face Reader – Horoscope Secret

Horoscope Secret

CIAO – Live Video Chat

Astro Time & Daily Horoscope

Video Recorder / Reaction

Crazy Helium Funny Face Editor

Banuba: Face Filters & Effects

QR Code Reader – Scanner

QR Code Reader & Barcode PRO

Max Volume Booster

Face Reading – Horoscope 2020

Forecast Master 2019

mSpy Lite Phone Family Tracker

Fortunescope: Palm Reader 2019

Zodiac Master Plus – Palm Scan

WonderKey-Cartoon Avatar Maker

Avatar Creator – Cartoon Emoji

iMoji – Cartoon Avatar Emojis

Life Insight-Palm & Animal Face

Curiosity Lab-Fun Encyclopedia

Quick Art: 1-Tap Photo Editor

Astroline astrology, horoscope

Celeb Twin – Who you look like

My Replica – Celebrity Like Me

Secondo quanto affermato, le app agirebbero con il meccanismo soprannominato "fleeceware", che prevede addebiti a cadenze regolari di abbonamenti non richiesti esplicitamente dagli utenti. In alcuni casi si sarebbero raggiunti anche i 10 Dollari a settimana, il tutto senza violare alcuna linea guida dell'App Store di Apple.

Come spiegato da Jagadeesh Chandraiah, "come avviene nel caso di Android, gli sviluppatori delle applicazioni approfittano del modello di business in cui gli utenti possono scaricare ad utilizzare un'app gratuitamente per un breve periodo di tempo. Nel momento in cui la prova finisce, se l'utente che ha installato l'app non le disinstalla e non informa lo sviluppatore di non voler più usufruire del servizio, riceve un addebito".

Se per caso ne avete installata una di queste, consigliamo di effettuare la disinstallazione e controllare lo stato degli abbonamenti nel menù "Impostazioni" ed "Abbonamenti", dopo aver cliccato sul proprio nome utente.