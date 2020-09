Il triage per il Coronavirus diventa digitale grazie a TrakCare di InterSystems

Intersystems ha annunciato il proprio sostegno alle aziende ospedaliere alle prese con l'emergenza Coronavirus in Italia, attraverso il lancio di due iniziative che mirano a facilitare il non facile compito degli operatori sanitari.

La prima riguarda l'attivazione di un processo di screening e workflow informatizzati, in linea con le direttive internazionali. Si tratta di uno strumento sviluppato per i clienti che usano l'ultima versione di TrakCare, il sistema di cartelle cliniche elettroniche in uso già da tempo negli ospedali italiani più importanti. Questa funzione di screening permette di effettuare un vero e proprio triage, attraverso un questionario parallelo a quello che viene effettuato nei reparti di emergenza. Il triage è specifico per per il Coronavirus ed include la registrazione dei parametri vitali, che vengono inclusi nelle cartelle elettroniche.

TrakCare è in grado di inviare una notifica immediata qualora i dati inseriti dovessero incontrare quelli prefissati per lo screening del Covid-19 e fa in modo che sia necessaria la compilazione del questionario nel caso in cui alcuni parametri dovessero preoccupare o destare allarme, come nel caso della temperatura corporea.

InterSystems sottolinea che il questionario sarà aggiornato periodicamente sulla base delle direttive dell'OMS.

E' stata anche dedicata una task force speciale dedicata all'assistenza degli ospedali che usano il sistema TrakCare, con richieste riferite al Covid-19. In questo modo è possibile accelerare il processo di presa in carico nei casi più gravi.