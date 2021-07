Quanti triangoli vedete? 4? 10? State sbagliando, concentratevi

Non ci sono solamente le illusioni ottiche a mandare "KO" il nostro cervello. Infatti, a volte basta una semplice figura geometrica per mandarci "in confusione". Questo è il caso di un'immagine tanto semplice quanto potenzialmente in grado di far sbagliare le persone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da POPSUGAR, nonché come fatto notare da J su Twitter, ponendo all'attenzione degli utenti, ad esempio sui social, l'immagine che potete vedere a corredo della notizia e chiedendo a questi ultimi quanti triangoli vedono, le persone tendono a dare risposte diverse.

Ovviamente, online sono in molti ad affermare di essere riusciti ad arrivare alla risposta in un batter d'occhio (ma sappiamo bene che un buon numero di utenti ha probabilmente consultato la soluzione). Prima di proseguire con la lettura, consigliamo dunque di prendervi un po' di tempo per cercare di dare la vostra risposta.

Pensate che questo rompicapo è diventato talmente popolare che sui social network alcune persone hanno evidenziato il fatto che, se disegnato su carta a righe (come fatto da Popular Mechanics), la risposta chiaramente cambia. Insomma, una semplice figura geometrica ha scatenato un incredibile "dibattito".

In ogni caso, se ve lo stiate chiedendo, no: non scriveremo la risposta corretta nel testo. Così facendo, probabilmente "bareranno" meno persone. Provate a rispondere da soli (senza immagini). Avete già degli aiuti a partire dal titolo: potete scartare due delle risposte che alcune persone hanno dato sui social, ovvero 4 e 10.