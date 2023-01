Il triangolo dell'Alaska è un luogo più famigerato del triangolo delle Bermuda

Il triangolo delle Bermuda sembra essere sparito dal chiacchiericcio popolare, ma il suo posto è stato preso dal triangolo dell'Alaska, che attraversa l'ampia fascia di terra da Juneau e Yakutat nel sud-est, la catena montuosa Barrow nel nord e Anchorage. In questo luogo sono state segnalate diverse scomparse, ma sarà vero?

Geograficamente questo perimetro copre quasi tutta l'Alaska orientale, la più visitata dai turisti e dove vivono la maggior parte delle persone. L'inquietante fama del luogo è data dal tasso di persone scomparse in Alaska, che è quasi il doppio della media nazionale - oltre ad avere la più alta percentuale di scomparsi mai ritrovati.

Così come potrete immaginare, questo triangolo è formato da molte zone inaccessibili e selvagge: strade accidentate, crepacci, fiumi e laghi, condizioni meteorologiche estreme e la presenza di circa 300.000 orsi grizzly e altre specie predatorie. Non sorprende, quindi, che ci siano stati molti scomparsi negli anni.

Secondo il Missing Persons Clearinghouse (MPC) dell'Alaska Bureau of Investigation, il numero di persone disperse in Alaska è di 1.319 su un'intera popolazione di 733.500 unità. Tuttavia, con 41,7 persone scomparse ogni 100.000 residenti, si tratta del maggior numero di scomparse pro capite negli Stati Uniti (al secondo posto troviamo l'Arizona con 4,5 scomparse ogni 100.000 abitanti).

Come il collega più "famoso", il triangolo delle Bermuda, anche quello dell'Alaska ha delle teorie assurde dietro i dispersi. Nonostante molti abbiano dato la colpa agli UFO, a piani segreti del governo e persino a Bigfoot, il motivo più probabile (e ovvio) è uno: la natura selvaggia. I pericoli in Alaska lo rendono un ambiente molto ostile in cui essere feriti o perdersi è facile e allo stesso tempo il territorio rende difficile le ricerche a causa della sua vastità.

"Le persone tendono a sottovalutare quanto sia selvaggia l'Alaska: la scala è difficile da comprendere", afferma Shayden Lowry, una guida professionista. "Tutto è così enorme e la stragrande maggioranza dello stato non è ancora toccata dalle infrastrutture umane."