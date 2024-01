Triangolo delle Bermuda: quante sparizioni ci sono state realmente?

Tutti conosciamo il famigerato Triangolo delle Bermuda. Ma è davvero così pericoloso? Cerchiamo di capire quante sparizioni ci sono effettivamente state. Piccolo spoiler: la risposta potrebbe sorprendervi molto.

Chi non conosce il mistero del Triangolo delle Bermuda? Bene, per i pochi di voi che hanno trascorso su Marte gli ultimi decenni, si tratta di un’area situata nell'Oceano Atlantico settentrionale al largo del Nord America. Ancora oggi i confini non sono universalmente concordati, ma possiamo (ovviamente) sottolineare la forma triangolare, che si estende approssimativamente dalla costa atlantica della Florida alle Bermuda, fino alle isole conosciute come Grandi Antille.

Le prime segnalazioni di eventi inspiegabili nella regione, risalgono alla metà del XIX secolo. Alcune navi furono rinvenute completamente abbandonate e senza una ragione apparente, mentre altre non hanno trasmesso segnali di soccorso e non sono mai più state avvistate. Anche diversi aerei sono stati segnalati e poi sono scomparsi completamente nel nulla. Ma di che numeri stiamo parlando?

In realtà, come riportato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti non sembra effettivamente esserci nulla di strano: "non ci sono prove che misteriose sparizioni avvengano con una frequenza maggiore nel Triangolo delle Bermuda che in qualsiasi altra vasta area dell'oceano molto frequentata".

Secondo alcune stime infatti, nel corso dei decenni sono oltre 50 le navi scomparse misteriosamente, mentre circa 20 sono gli aerei di cui non si ha alcuna notizia. Per quanto si tratti di numeri drammatici, risultano assolutamente in linea con ciò che accade in altre parti del mondo. Inoltre, anche se abbondano le teorie sulle cause soprannaturali di queste sparizioni, i fattori geofisici e ambientali sono molto probabilmente i principali responsabili.

Una teoria abbastanza diffusa, è che le navi scomparse siano state abbattute dalle cosiddette "onde anomale", che sono onde enormi che possono raggiungere altezze fino a 30,5 metri e teoricamente sarebbero abbastanza potenti da distruggere ogni traccia di una nave o di un aereo.

Non bisogna infatti dimenticare che il Triangolo delle Bermuda si trova in un'area dell'Oceano Atlantico dove possono convergere tempeste provenienti da più direzioni, rendendo più probabile il verificarsi di onde anomale.