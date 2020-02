Triangolo delle Bermuda: trovata forse una nave 'misteriosamente' scomparsa decenni fa

Sono tante le leggende riguardanti il famigerato "Triangolo delle Bermuda", legate a racconti di fenomeni paranormali e misteriose sparizioni. La storia della SS Cotopaxi, una nave merci "svanita nel nulla" nel 1925, ad esempio, è strettamente legata alla reputazione di questa zona oceanica definita "infernale".

Anche il film "Incontri ravvicinati del terzo tipo", del famosissimo regista Steven Spielberg, parlò della vicenda, e affermò che la nave si trovasse nientepopodimeno che nel deserto del Gobi, dopo essere scomparsa nel Triangolo delle Bermuda 50 anni prima (in calce all'articolo un'immagine presa direttamente dal film in questione). Tornando alla realtà, un team di biologi marini ed esploratori subacquei afferma di aver identificato un relitto a 56 chilometri da Saint Augustine, nel nord-est della Florida, e potrebbe essere proprio la SS Cotopaxi.

La nave in questione partì il 29 novembre 1925 da Charleston, nella Carolina del Sud, per un viaggio verso la capitale cubana L'Avana, ma non raggiunse mai la sua destinazione. L'imbarcazione e i suoi 32 membri dell'equipaggio non furono mai più visti. Oltre tre decenni fa, tuttavia, un relitto non identificato fu trovato al largo della costa della Florida.

Ora, il biologo marino ed esploratore subacqueo Michael Barnette afferma di aver trovato una vasta gamma di prove del fatto che la SS Cotopaxi e il relitto trovato tre decenni fa siano la stessa cosa. "Non lo sapevamo al 100% perché non avevamo una pistola fumante, una campana con sopra un nome o qualcosa del genere." Insieme allo storico britannico Guy Walters, Barnette passò al setaccio i registri degli archivi e i rapporti sulla nave. I due scoprirono che l'imbarcazione inviò un segnale di emergenza l'1 dicembre 1925 a Jacksonville, un luogo non lontano da dove venne trovato il relitto decenni dopo.

Sulla base di tutte le loro scoperte, sono fiduciosi che quello trovato sia il relitto della SS Cotopaxi. Tuttavia, senza caratteristiche identificative stabilite, è difficile confermare il ritrovamento. "Ora sappiamo esattamente dov'è naufragata la nave, dove giacciono i suoi resti, la causa dell'affondamento. Non era dovuto a mostri marini, mulinelli, alieni o cose del genere nel Triangolo delle Bermuda", afferma infine Barnette alla CNN.