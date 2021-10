Questo trilobite di 390 milioni di anni aveva dei piccoli occhi... dentro i suoi occhi

Mezzo secolo fa uno scienziato studiò un trilobite fossilizzato, rivelando una struttura ad occhio diversa da tutte le creature esistenti sulla Terra. A scoprire quanto affermato fu Wilhelm Stürmer che grazie alla sua esperienza come capo del dipartimento di radiologia Siemens, sapeva come utilizzare i raggi X per scoprire dei "segreti".

Nonostante la sua esperienza in radiologia Stürmer non era un paleontologo, motivo per cui la sua affermazione di aver scoperto nervi ottici all'interno di un fossile di Phacops geesops di 390 milioni di anni fa passò inosservata.

"Durante questi tempi si pensava che nei fossili si potessero vedere solo ossa e denti, le parti dure degli esseri viventi, ma non le parti molli, come l'intestino o i nervi", ha dichiarato la paleontologa dell'Università di Colonia, Brigitte Schoenemann. Oggi, invece, gli addetti ai lavori sanno che i corpi molli possono lasciare delle tracce all'interno del materiale fossile.

Così Schoenemann e colleghi sono tornati alle immagini originali di Stürmer per uno sguardo più approfondito. Ricontrollando il fossile, gli esperti hanno scoperto che quelli che sembravano due occhi composti erano in realtà centinaia di piccoli occhietti (questa creatura è senza occhi ma può vedere lo stesso). "Ciascuno di questi occhi consisteva di circa 200 lenti di dimensioni fino a un millimetro", afferma Schoenemann.

I trilobiti hanno dominato gli oceani della Terra per milioni di anni e il loro sistema visivo - almeno per quei tempi - era "super-avanzato", dando loro un grande vantaggio nella caccia o nel rilevare i più sottili cambiamenti di luminosità e movimento. Gli insetti moderni e altri artropodi continuano a fare affidamento su occhi simili a questi (a proposito, ecco l'aspetto dei coleotteri del Cretaceo).

Riguardo al fossile di 390 milioni di anni fa, "è anche possibile che i singoli componenti dell'occhio abbiano svolto funzioni diverse, consentendo, ad esempio, il miglioramento del contrasto o la percezione di colori diversi", afferma infine l'esperta.