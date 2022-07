Questa tribù festeggia con un modo fuori di testa e pericoloso la maggiore età

Paese che vai, usanze che trovi. La tribù Sateré-Mawé del Brasile, un gruppo indigeno che vive vicino il Rio delle Amazzoni, ha una tradizione davvero molto particolare quando i membri della comunità raggiungono la maggiore età (che per loro è 12 anni). Alcuni potrebbero considerare questa usanza "fuori di testa", altri semplicemente assurda.

Invece di festeggiare con gli amici in qualche pub, coloro che raggiungono la maggiore età e fanno parte della tribù devono esporsi deliberatamente a un gran numero di punture di formiche proiettili, considerate le punture di insetto più dolorose del pianeta.

In cosa consiste il rito? Le creature vengono paralizzate e incorporate in una sorta di "guanto" che mette la mano di chi le indossa a diretto contatto con i pungiglioni. Ci sono almeno 100 formiche all'interno di ogni guanto e i ragazzi devono inserire le mani per un massimo di dieci minuti alla volta, ripetendo l'operazione per circa 20 volte.

Si tratta di un'esperienza senza alcun dubbio segnante e molto intensa. Un entomologo ha descritto una puntura di una formica proiettile l'equivalente di "camminare su un letto di carbone fiammeggiante con un chiodo conficcato nel tallone." I membri della tribù, nonostante il dolore, durante il rito si scatenano perfino in delle danze.

Dopo il rituale i "maggiorenni" avranno ancora i postumi dell'evento, incluse possibili paralisi temporanee alle mani.