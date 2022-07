Un tricheco sta creando il caos in Norvegia involontariamente

I trichechi sembrano animali buffi, ma sono anche molto pericolosi a causa della loro stazza. La testimonianza di quanto detto è stata mostrata da Freya, un tricheco facilmente distinguibile da un'adorabile macchia rosa sul naso, che è stato "ospitato" da numerose navi marittime mentre prendeva il sole e sonnecchiava.

La creatura è stata avvistata più volte al largo delle coste della Germania, della Danimarca e della Scozia, ma anche in luoghi come i Paesi Bassi dove ha fatto una pennichella sul tetto di un sottomarino olandese di "classe Walrus". Il tricheco è quindi diventato una sorta di "celebrità" in questi luoghi... fino al suo arrivo in Norvegia.

Dopo essere sbarcato in questo luogo, l'animale di quasi 700 chilogrammi ha iniziato ad affondare diverse piccole imbarcazioni. Il mammifero, secondo quanto affermato dagli esperti, non lo fa con un'intenzione aggressiva ma, a causa del suo peso, affonda le piccole imbarcazioni che non reggono una massa così importante.

Così le autorità locali e gli scienziati marini hanno escogitato un piano: Freya riceverà in dono un molo galleggiante capace di sostenere la sua importante mole. Una volta presa in carico, i funzionari sostengono che porteranno il tricheco in una nuova casa lungo la costa. Un trattamento degno di un VIP: i trichechi sono estremamente rari in queste regioni e normalmente si trovano nel circolo polare artico (lontano quasi 700 chilometri).

Non è chiaro, infatti, il motivo per cui Freya sia finita così a sud. Potrebbe essersi addormentata come un suo "amico" che ha fatto più di 4.600 chilometri su un iceberg.