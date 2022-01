Il tricorder di Star Trek: Voyager è realtà: un fan ha creato una versione funzionante!

E' passato qualche anno dalla reunion del cast di Star Trek: Voyager, in occasione del venticinquennale della serie, ma tra i fan l'attenzione è ancora tanta. Un utente, evidentemente appassionato dell'universo, ha deciso di ricreare una versione funzionante dell'onnipresente tricorder.

Lo Youtuber Mangy_Dog, un esperto in UI ed elettronica, attraverso il proprio canale ha documentato la creazione del Tricorder, che ha richiesto più di un anno di tempo.

In una serie di filmati (di cui proponiamo la prima parte in apertura di notizia), Mangy_Dog, ha approfondito il processo di progettazione ed ingegneria alla base del suo "Voyager Tricorder V2". Un processo che ha messo lo youtuber di fronte ad una serie di sfide, inclusa quella relativa ai PCB personalizzati e l'approvvigionamento di display ad alta qualità. Nel secondo filmato (che trovate in calce), invece, si sofferma sull'interfaccia utente personalizzata e sulle animazioni create per il sistema operative, tutte renderizzate al volo. Infine, il terzo filmato approfondisce l'hardware interno, e torna a parlare sul PCB personalizzato creato ad hoc per il progetto.

Come si può vedere dai video, lo schermo LCD mostra quelle che sembrano essere le vere interfacce viste nella serie tv. Sulla scocca sono presenti diversi pulsanti sensibili al tocco che fanno cambiare modalità e permettono di attivare funzioni segrete a seguito di una pressione prolungata. L'ingegnere ha anche integrato una serie di pulsanti LED lampeggianti.