A Trieste trovata una mappa stellare di 3.000 anni ma gli esperti sono interdetti

Vicino a Trieste, si cela un enigma che affonda le sue radici in un passato lontano 3000 anni. Qui, un disco di pietra, grande quanto un pneumatico e ricoperto di misteriose incisioni, potrebbe essere una delle più antiche mappe stellari mai scoperte. Gli scienziati, tuttavia, hanno qualche dubbio sulla scoperta.

Questa ipotesi, avanzata da un gruppo di ricercatori in uno studio pubblicato il 22 novembre sulla rivista Astronomical Notes, suggerisce che le 29 marcature scolpite sul disco possano rappresentare le stelle più luminose del cielo notturno. La teoria non è universalmente accettata, e alcuni esperti, come l'astronomo Ed Krupp, direttore dell'Osservatorio Griffith di Los Angeles, rimangono scettici.

Secondo gli autori dello studio, 28 delle incisioni sul disco corrisponderebbero alle stelle prominenti visibili nel cielo notturno al tempo della sua realizzazione, almeno 2400 anni fa. Queste includerebbero costellazioni come lo Scorpione e Orione, che sarebbero sorte nell'est poco prima del sorgere del sole, un fenomeno noto come "alba eliaca".

Paolo Molaro, astronomo presso l'Osservatorio Astronomico di Trieste e autore principale dello studio, sostiene che la precisione statistica, la scala e l'orientamento delle incisioni siano prove che rappresentino effettivamente stelle reali. Egli ipotizza che la pietra possa essere stata utilizzata come una sorta di calendario per determinare il momento migliore per la semina delle colture, una pratica descritta dal poeta greco Esiodo nell'VIII secolo a.C (non sarebbe la prima volta).

Tuttavia, la 29ª incisione rimane un mistero, non corrispondendo a nessuna stella conosciuta. Una delle ipotesi più affascinanti è che possa rappresentare una supernova visibile al momento della creazione del disco, ma poi scomparsa dalla vista. Nonostante ciò, la precisione della mappa stellare sorprende, considerando la cultura dei Castellieri, il popolo dell'Età del Bronzo che costruì più di 100 fortezze collinari nella regione dell'Istria nell'Adriatico nord-orientale.

Krupp, però, ritiene che la pietra non sia una mappa celeste, definendo l'articolo come "eccessivamente argomentato" e considerando l'invocazione di una supernova immaginaria come indicativa. Egli sostiene che, sebbene molti oggetti possano essere tentativi di mappe stellari, tali affermazioni richiedono prove chiare.

"Abbiamo bisogno di più che di semplici somiglianze di pattern", afferma Krupp, sottolineando che, nella maggior parte dei casi, senza una convincente linea di prove, ciò che rimane è solo un desiderio. Insomma, da un lato, abbiamo una teoria affascinante che ci collega direttamente alle conoscenze astronomiche e alle pratiche agricole delle antiche civiltà, dall'altro, c'è il richiamo alla cautela scientifica, un promemoria che, nella ricerca della verità storica, è essenziale un rigore metodologico e una prova incontrovertibile.

