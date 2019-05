Trimestrale Apple: iPhone ancora in calo, crescono servizi ed iPad

La scorsa notte Apple ha rilasciato la relazione finanziaria relativa al primo trimestre dell'anno, che ci racconta un colosso di Cupertino sempre più focalizzato sui servizi, come ampiamente annunciato anche dall'amministratore delegato Tim Cook durante la presentazione di Apple TV+.

Nei primi tre mesi appena conclusi però l'elemento hardware chiave è stato l'iPad, che dopo qualche anno di vendite stagnanti ha riportato un aumento delle entrate del 22% su base annua. Fondamentale è stata la nuova lineup di iPad composta da cinque diversi modelli, tra cui le new entry iPad Mini ed iPad Pro annunciato lo scorso anno.

Diminuiscono, seppur leggermente, le entrate dei Mac, nonostante di recente Apple abbia annunciato la nuova generazione di MacBook Pro ed iMac: lo scorso anno la Mela aveva raggiunto quota 100 milioni di Mac in uso a livello mondiale.

Ancora sotto le aspettative la divisione iPhone, che continua la fase di flessione delle vendite. Nell'ultimo trimestre le entrate dello smartphone sono diminuite del 15% su base annua. Tim Cook ha indicato ancora una volta la Cina come elemento trainante di questo trend.

Cook, in una dichiarazione rilasciata a margine dell'annuncio dei risultati finanziari, ha lodato l'andamento degli iPad ed ha preparato il terreno per i prossimi annunci. Il CEO ha affermato che "abbiamo stabilito un record assoluto per i servizi ed un forte impulso nella categoria degli Wearables, Home ed Accessories". Il prossimo appuntamento di Apple è la WWDC in programma a Giugno, che sarà dedicata quasi completamente al comparto software.

A livello finanziario, Apple ha registrato un fatturato trimestrale di 58 miliardi di Dollari, in calo del 5% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. La divisione servizi ha raggiunto il massimo storico di 11,5 miliardi di Dollari di ricavi, mentre gli iPhone si sono fermati a 31,05 miliardi di Dollari (anch'essi in calo su base annua).