Trimestrale Google: calano del 23% gli utili, aumenta la spesa in ricerca

Alphabet, la holding che controlla le operazioni di Google, nella serata di ieri ha annunciato i risultati trimestrali relativi al Q3 2019, nel corso del quale il profitto è sceso del 23% a causa dell'aumento delle spese in ricerca e sviluppo.

Il colosso di Mountain View complessivamente ha riferito che le entrate sono aumentate del 20% a 40,5 miliardi di Dollari, ma il profitto è sceso a 7,07 miliardi di Dollari a causa dell'aumento degli investimenti in ricerca, sviluppo e marketing.

Dal momento che i risultati non hanno soddisfatto le previsioni degli analisti, nelle negoziazioni delle ore successive all'annuncio le azioni di Alphabet hanno perso il 2% in borsa.

La pubblicità continua ad essere centrale nella strategia societaria, ma ha registrato un rallentamento della crescita a causa dell'aumento della concorrenza, rappresentata da giganti come Amazon ed altri.

Il trimestre non è stato semplice per Google, che è stato al centro di polemiche negli Stati Uniti ed è finito sotto l'occhio di regolatori e politici che intendono scorporare la compagnia per evitare presunte pratiche monopolistiche. A ciò si è anche aggiunto il malcontento dei dipendenti e gli attacchi a YouTube.

Google proprio per ridurre la propria dipendenza dal settore pubblicitario ha investito in altri settori, come il cloud compting, gli smartphone, i dispositivi dell'IoT e in tecnologie come la guida autonoma ed i palloni-mongolfiera per internet. Lo sviluppo di queste attività però richiede una quantità ingente di denaro ed infatti Google sta aumentando le spese per l'assunzione di dipendenti, i data center e la commercializzazione di nuovi prodotti come i Pixel 4.

E' chiaro però che si tratta di investimenti a lungo termine, che ancora non sono stati ripagati.

Lampante è l'esempio di Google Cloud, che pur registrando una crescita resta ancora dietro ad Amazon e Microsoft, mentre a livello di smartphone i Pixel ancora non sono in grado di competere con gli iPhone di Apple ed i dispositivi di Samsung.

Alphabet però al contempo ha anche lavorato per estendere la piattaforma pubblicitaria a servizi come YouTube e Google Maps.

Infine, il CFO ha dichiarato che la società ha registrato una perdita di 1,5 miliardi di Dollari a seguito della svalutazione di investimenti come Uber e Lyft.