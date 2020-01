Trimestrale Samsung, crollano i profitti: 2019 peggior anno dal 2015

Anche Samsung, come molte altre società, nella giornata di ieri ha annunciato i risultati finanziari relativi al Q4 2019. Contrariamente a quanto fatto da Apple, però, il colosso coreano ha ben poco da festeggiare, poichè il profitto operativo del quarto trimestre è crollato del 34% a 6 miliardi di Dollari.

Le entrate complessive invece sono aumentate dell'1% a 50,6 miliardi di Dollari. Come notato da Reuters, inoltre, il 2019 è stato il peggior anno dal 2015, con profitti in calo del 52% complessivamente.

Samsung ha comunque annunciato "vendite solide per gli smartphone top di gamma", mentre la divisione componenti che nel 2019 è stata responsabile per il 41% delle entrate, ha dovuto fare fronte al crollo dei prezzi delle memorie e la debole domanda dei display.

Alcuni analisti hanno osservato che la società asiatica non è riuscita a fare fronte a questo calo, e che è mancata una divisione come quella degli indossabili di Apple che ha superato i Mac in termini di entrate.

Nella trimestrale, infatti, Samsung ha sottolineato un incremento delle attività mobili, ma non tale da compensare i rami societari in difficoltà. Il profitto operativo di Samsung Mobile è aumentato del 67% a 2,13 miliardi di Dollari, mentre i ricavi sono cresciuto del 7% a 21,1 miliardi di Dollari. L'attività che comprende display e semiconduttori ha riportato un crollo del profitto operativo del 57%, mentre i ricavi sono scesi dell'11%.

La speranza dei dirigenti è che nel 2020 si assista ad un'inversione di tendenza, nonostante "le continue incertezze nel contesto economico globale".

Nel primo trimestre dell'anno Samsung ha messo in previsione una domanda debole per smartphone e tablet, con profitti bassi a causa della maggiore quantità di denaro che spenderà per commercializzare i prossimi top di gamma, che saranno annunciati nel corso dell'Unpacked 2020 dell'11 Febbraio. Nella relazione la società fa riferimento al "lancio di nuovi modelli di punta e smartphone pieghevoli".

Per il 2020 Samsung prevede anche di "ampliare il portafoglio di prodotti 5G, ma anche di rafforzare la competitività dei prodotti di massa adottando rapidamente una tecnologia innovativa basata sulle esigenze del mercato".