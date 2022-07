Trimestrale Twitter al di sotto delle aspettative, la società: 'Musk ha creato incertezza'

Twitter è l’ultima società della Silicon Valley ad annunciare i risultati finanziari del Q2 2022, nel corso del quale gli introiti sono stati inferiori alle aspettative. Nel comunicato diffuso dalla compagnia americana, si cita il mancato accordo tra Twitter e Musk come una delle cause scatenanti.

I ricavi del social network, nella fattispecie, sono scesi dell’1% a 1,18 miliardi di Dollari nel Q2 2022, inferiori rispetto alle attese degli analisti e del mercato che avevano messo in preventivo 1,32 miliardi di ricavi. Per quanto riguarda laperdita netta, invece, è stata pari a 270 milioni di Dollari.

Nel comunicato sugli utili, Twitter ha affermato che “l’incertezza relativa all’acquisizione in sospeso di Twitter da parte di Elon Musk” rappresenta uno dei problemi che hanno pesato maggiormente sulla trimestrale.

Coloro che hanno seguito la vicenda, ricorderanno sicuramente che Elon Musk ha annunciato l’acquisto di Twitter per 44 miliardi, salvo poi ritirarsi in quanto non convinto dai dati arrivati dalla compagnia in merito al numero di bot ed account spam presenti sul sito. La diatriba è sfociata in una causa legale intentata da Twitter per spingere Musk a completare l’operazione.

Elon Musk ha chiesto lo slittamento del processo al 2023 in quanto vorrebbe analizzare meglio i dati, ma la corte ha dato ragione a Twitter.