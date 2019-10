Trimestre disastroso per i Sony Xperia: vendute solo 600.000 unità nel Q3 2019

Sony ha pubblicato oggi i risultati finanziari relativi al Q3 2019, nel corso del quale la divisione smartphone ha venduto solo 600.000 dispositivi. Si tratta di una cifra estremamente bassa, ed i numeri diventano ancora più impetuosi se si conta che è registrato un dimezzamento rispetto alle 1,6 milioni di unità del Q3 2018.

Come osservato dai colleghi di Gizmochina, se si mette a confronto il dato con quello dei concorrenti, i contorni diventano ancora più catastrofici. Xiaomi ad esempio è riuscita a piazzare 600mila smartphone in un minuto nell'ambito di una delle recenti flash sale.

Ovviamente alla luce di tali dati, la compagnia giapponese non è riuscita a raggiungere le previsioni degli analisti. Inizialmente la società aveva messo in preventivo la commercializzazione di 5 milioni di unità nell'anno fiscale dal 1 Aprile 2019 al 31 Marzo 2020. Nel secondo trimestre dell'anno in corso però i dirigenti hanno deciso di rivedere le stime ritoccandole verso il basso a 3,5 milioni di unità.

Nei due trimestri dal 1 Aprile al 30 Settembre Sony ha venduto complessivamente 1,5 milioni di smartphone a livello mondiale, il che vuol dire che dovrà fare un mezzo miracolo nel trimestre della stagione natalizia per raggiungere l'obiettivo.

Nel Q3 2019 Sony ha annunciato il nuovo Xperia 5, che si è aggiunto alla gamma Xperia 1 presentata a giugno.