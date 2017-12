Trionfo social per X-Factor: è stato il programma più seguito di ieri sera

Ieri sera, presso ildi Milano ha ufficialmente chiuso i battenti l'edizione 2017 di, che ha visto trionfareal termine di una finale spettacolare. Il live finale del talent show condotto da Alessandro Cattelan, però, è stato un vero e proprio trionfo, non solo per Licitra.

Oltre ai dati d'ascolto, che parlano di 2.783.749 spettatori medi con share dell'11,23%, in crescita del 22%, Sky e Fremantlemedia Italia hanno anche registrato numeri da capogiro dal comparto social.

Perchè se la partecipazione dei presenti al palazzetto del capoluogo lombardo è stata, ovviamente, importante, lo stesso si può anche dire per tutti coloro che hanno seguito la finale da casa.

I finalisti Lorenzo, i Maneskin, Enrico e Samuel infatti, hanno ricevuto circa 8,5 milioni di voti da casa, in aumento del 18% rispetto alla finale dello scorso anno. L'intera edizione, nel complesso, ha registrato 33 milioni di voti complessivi, che la rendono la più votata in assoluto della storia, in crescita del 20% se confrontata a quella dello scorso anno.

Un successo che ovviamente si è spostato anche sui social network, dove l'hashtag #XF11 è risultato tra i Trend Topics di tutta la giornata su Twitter, Instagram e Facebook, con oltre 2,5 milioni di interazioni secondo quanto affermato da Nielsen.

Sempre a livello di hashtag, sono finiti tra i Trend Topics anche quelli dei concorrenti #Maneskin (al secondo posto), e #LorenzoLicitra (terzo), mentre nella categoria dei programmi TV, ben trenta hashtag erano collegati ad X-Factor.

Nel complesso, l'intera edizione ha generato quasi 9,5 milioni di interazioni sui social, con l'hashtag #XF11 stabilmente al primo posto nella classifica dei più utilizzati il giovedì.