I 'trip psichedelici' potrebbero essere molto simili alle esperienze religiose

L'esperienze con le droghe psichedeliche possono essere sia positive che negative. Alcuni, infatti, trovano queste esperienze spaventose, altri, osservano miglioramenti nel benessere e nelle loro relazioni. Queste sostanze mostrano anche risultati iniziali promettenti per il trattamento dei disturbi mentali, a dosi controllate ovviamente.

Un team di ricercatori, su uno studio pubblicato sul Journal of Psychoactive Drugs, che ha interrogato 288 persone sulle loro esperienze con sostanze psichedeliche (in particolare LSD e psilocibina) ha scoperto che avere un'esperienza mistica o religiosa con le droghe potrebbe svolgere un ruolo importante nell'assunzione di queste sostanze.

"Anche se assunte per la prima volta, le sostanze psichedeliche possono provocare potenti esperienze soggettive che condividono molte caratteristiche con quelle descritte da mistici, meditatori dedicati e professionisti religiosi", ha dichiarato a PsyPost lo psicologo Samuli Kangaslampi dell'Università di Tampere in Finlandia. "Alcune ricerche stanno iniziando a dimostrare che il subire un'esperienza di tipo mistico può essere collegato a migliori relazioni con se stessi, gli altri e l'ambiente naturale in seguito".

I soggetti dello studio hanno dovuto compilare un test; coloro che hanno ottenuto un punteggio elevato erano più propensi a descrivere la loro esperienza come mistica, spirituale o religiosa e più personalmente significativa. Questi sentimenti potrebbero includere una maggiore consapevolezza di un mondo interiore, per esempio, o l'impressione di trascendere il tempo e lo spazio.

"Quelli con esperienze mistiche complete hanno riportato cambiamenti più positivi in ​​tutte le aree esaminate, rispetto a quelli senza tale esperienza", scrivono i ricercatori nel loro articolo. Ci sono alcune limitazioni da notare: i partecipanti allo studio si sono basati sulle loro esperienze, che potrebbero essere inesattezze e ricordi errati. Inoltre, in alcuni casi le esperienze sono state parecchio tempo fa.

Tuttavia, i ricercatori suggeriscono che le loro scoperte sono sufficienti per mostrare i collegamenti tra avere un'esperienza mistica o religiosa con droghe psichedeliche.