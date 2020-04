Tripadvisor: licenziamenti a raffica e taglio degli stipendi a causa del Coronavirus

Il crollo del turismo causato dalla pandemia di Coronavirus ha costretto Tripadvisor a ridurre di 1/4 la propria forza lavoro. La piattaforma che gestisce le prenotazioni online, famosa per le recensioni, ha infatti annunciato il licenziamento di oltre 900 dipendenti.

L'annuncio è stato dato dal cofondatore e CEO Steve Kaufen, il quale in una lettera ha specificato che la società ha deciso di chiudere definitivamente le sedi di San Francisco e Boston. Complessivamente Tripadvisor licenzierà 600 persone negli Stati Uniti e Canada, mentre le parte restante riguarderà gli uffici degli altri mercati.

A ciò si aggiungono anche le nuove misure per i dipendenti che continueranno a lavorare per la società, a cui è stato tagliato del 20% lo stipendio e ridotta la settimana lavorativa a 4 giorni. Nella lettera, Kaufen spiega senza mezzi termini che le decisioni sono state prese a causa del crollo del settore, che ha spinto i dirigenti anche a fare ricorso alla cassa integrazione per la controllata The Fork.

Lo scorso anno Tripadvisor ha annunciato la rimozione di un milione di recensioni false per difendersi dagli assalti di Google e Facebook che hanno lanciato servizi simili. Di recente la società è stata al centro di polemiche e critiche proprio per le recensioni non autentiche.