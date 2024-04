Tripla occasione Amazon: 3 cavi INIU USB Type a un prezzo IRRIPETIBILE

INIU Cavo USB nelle tre dimensioni proposte in questa offerta offrono una soluzione più sicura con oltre 38 milioni di utenti globali. INIU è una garanzia in questo settore, grazie al fatto che utilizzi solo materiali di altissima qualità, con una garanzia di 3 anni leader del settore. Oggi puoi prendere tre cavi al prezzo di soli 9,99 euro!

I cavi in rame sono basati sulla tecnologia SuperConductivity avanzata per una velocità elevata affidabile di 3,1 A.

Supporta completamente la ricarica rapida 3.0 per rivitalizzare incredibilmente il tuo telefono fino al 93% in 1 ora.

Supporta la sincronizzazione rapida dei dati fino a 480 Mbps, trasferendo tonnellate di film, file, canzoni in un lampo.

E ancora, l'esclusivo rivestimento intrecciato FLYWEAVE, i giunti flessibili con una sorprendente vita utile di 45000 piegature e un connettore in lega di alluminio saldato al laser 3D di precisione costruiscono un cavo che dura più a lungo che mai.

Soddisfa tutte le tue esigenze ovunque, grazie alla proposta di tre lunghezze diverse: 0,5m per gli spostamenti, 2m per l'ufficio e 2m per la casa.

