Tripla offerta Amazon: due TV Samsung e Xiaomi ed OnePlus 10T in sconto

In occasione delle offerte di Natale targate Amazon, la società di Jeff Bezos permette di acquistare a prezzo ridotto diversi dispositivi d'elettronica ed informatica, tra cui due TV ed OnePlus 10T.

Sconti Amazon del 15 Dicembre 2022

Samsung Business Tv Serie BEA-H da 55'' , UHD 3840x2160 con funzionalità HDR, Operatività 16/7, Tizen, Dolby Sound System, HDMI, USB, Bluetooth, WiFi, Web Browser, Accesso da remoto, Titan Gray: 589 Euro

, UHD 3840x2160 con funzionalità HDR, Operatività 16/7, Tizen, Dolby Sound System, HDMI, USB, Bluetooth, WiFi, Web Browser, Accesso da remoto, Titan Gray: 589 Euro Xiaomi F2 43" Smart Fire TV 108 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G]: 299,99 Euro

Smart Fire TV 108 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G]: 299,99 Euro OnePlus 10T 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con 150W SUPERVOOC Endurance Edition e Sistema con Tripla Fotocamera 50MP - 2 Anni di Garanzia - Jade Green: 550,02 Euro

Su tutti e tre i dispositivi la consegna è garantita a stretto giro di orologio e comunque in tempo per Natale, ma l'effettiva disponibilità di unità a prezzo ridotto potrebbe variare, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Amazon propone anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che la possibilità di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2023 per gli acquisti effettuati fino al 31 Dicembre 2022.