TRIPLO SCONTO su questa potente cassa bluetooth la paghi quasi NIENTE!

SUPNIU Cassa Bluetooth 5.0 è un altoparlante Bluetooth A21 con 4 altoparlanti tra cui contrabbasso, doppio tweeter e un tubo guida dei bassi pesante posteriore. Ascolterai note alte chiare, bassi profondi e vero suono HD. Puoi prenderlo a un prezzo ridicolo sfruttando lo sconto del 5%, coupon di 10 euro e il codice sconto del 5% se ne acquisti 2!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Questo modello ha luci LED lampeggianti, che ballano a ritmo di musica. E lo strobo lampeggiante rende la musica più dinamica e attraente. La luce colorata può essere controllata tramite interruttore facendo doppio clic sul pulsante di pausa. Puoi goderti le luci per feste a casa, spiaggia, campeggio o viaggi all'aperto.

Vanta un potente chip Bluetooth 5.0 integrato, consente di collegare rapidamente qualsiasi dispositivo con Bluetooth per ottenere un suono continuo in qualsiasi situazione. Puoi associarlo facilmente al tuo smartphone, ma non solo.

Il cavo audio aux da 3,5 mm è collegato a smartphone, MP3, MP4, computer, PC, TV e altri dispositivi non Bluetooth con jack audio da 3,5 mm.

E' altresì dotato di un sistema di riproduzione di altoparlanti e microfono professionale, così da poter essere sfruttato per esempio anche per il karaoke.

Ricordiamo dunque la promozione in corso: sconto del 5%, coupon di 10 euro e codice sconto del 5% se ne acquisti due!

