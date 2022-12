Triste annuncio per Insight: Il rover marziano si è spento definitivamente

Sono passati oltre 4 anni da quel 5 maggio 2018, data in cui ha iniziato il suo viaggio verso Marte il rover InSight, acronimo di Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Ora, dopo innumerevoli immagini inviate ed un lavoro di analisi senza sosta, il lander ha raggiunto la sua, meritata, "pensione".

Come affermato da una nota ufficiale NASA, i livelli di potenza del lander sono diminuiti per mesi, a causa di tutta la polvere che ha ricoperto i suoi pannelli solari per molto tempo. Gli esperti del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della California avevano quindi già previsto la sua imminente fine, confermata sfortunatamente domenica 18 dicembre, quando non sono arrivate più sue comunicazioni.

"Purtroppo presumiamo che InSight possa aver raggiunto la fine delle sue operazioni. Dopo la sua ultima comunicazione non sappiamo se avverrà un nuovo cambiamento nel suo stato di energia. Continueremo comunque a provare di contattarlo", ha affermato il team del JPL.

Lo spegnimento di InSight è un duro colpo per la ricerca scientifica marziana, perché perde un grandissimo contributo sul campo. Il lander, infatti, è stato il primo veicolo spaziale a documentare un terremoto extraterrestre. Con il suo sismometro di costruzione francese, ha rilevato più di 1.300 eventi sismici, inclusi molti causati dalla caduta di meteoroidi.

Proprio la scorsa settimana, vi avevamo parlato di come InSight è stato in grado di ottenere anche un altro primato, catturando un diavolo di polvere su Marte, non solo con delle splendidi immagini, ma anche registrandone il suono. Un vero colpo di fortuna, un ultimo canto del cigno prima della sua fine.

InSight ha dunque inviato un ultimo selfie, condiviso lunedì dalla NASA stessa tramite il loro profilo Twitter ufficiale, e che potete ammirare a fine articolo. Il team del JPL ha inoltre composto un simpatico "messaggio di addio" per conto del lander marziano.

"La mia energia è davvero bassa, quindi questa potrebbe essere l'ultima immagine che posso inviare. Non preoccuparti per me però. Il mio tempo qui è stato sia produttivo che sereno. Se potrò continuare a parlare con la mia squadra di missione, lo farò, ma presto andrò in pensione. Grazie per essere rimasti con me".

Che dire, non possiamo che rispondergli: "Buon riposo InSight. Grazie per il tuo fondamentale lavoro ed addio".

Ora, l'attenzione della NASA, e non solo, sarà rivolta verso i due rover ancora attivi sul pianeta rosso: Curiosity, che continua inaspettatamente a vagare per la superficie di Marte dal lontano 2012, incredibile davvero. E Perseverance, che è ben più "giovane", poiché arrivato all'inizio del 2021.

Crediti d'immagine: twitter.com/nasainsight