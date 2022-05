'Un per tutti, tutti per uno': il triste dilemma per chi è altruista

L'azione collettiva è spesso la chiave per creare significativi cambiamenti sociali o ambientali, sia che si tratti di ridurre l'inquinamento e gli sprechi, di ridurre la pesca eccessiva o di convincere più scienziati a condividere apertamente i propri dati con altri.

L'azione collettiva, tuttavia, può comportare dilemmi sociali. Questo perché la scelta di agire in modo altruistico potrebbe avere un costo personale. Per affrontare tali problemi, la cooperazione e la comunicazione sono fondamentali.

Nel mondo dell'economia, le decisioni sulla cooperazione sono spesso studiate in laboratorio come il gioco dei beni pubblici. Il gioco dei beni pubblici è uno dei migliori esempi di struttura cooperativa: i partecipanti devono scegliere segretamente quanti dei loro gettoni privati ​​mettere in un piatto pubblico, di cui tutti possono beneficiare. L'aspetto interessante della situazione cooperativa in questo gioco, e in molti altri, è che espone ogni membro di un gruppo all'incertezza, che è la fonte fondamentale del dilemma sociale.

Anche se un singolo membro potesse collaborare condividendo le proprie risorse, non potrebbe essere sicuro che qualcun altro lo farà. Quindi, se cooperi, stai correndo un rischio, il che significa che la prima mossa per cooperare può essere vista come altruistica.

Potrebbe essere deludente rendersi conto che altri potrebbero non collaborare. Ciò potrebbe indurre alcuni a optare invece per il free-load, ovvero cooperare meno o per niente, ma beneficiare comunque delle potenziali azioni di cooperazione di altri.

Quindi cosa fanno le persone in genere in tali situazioni? Dipende da quali altri fattori prendono in considerazione le persone, ad esempio lo stato sociale che hanno nel gruppo, nonché il tipo di risorse a cui stanno rinunciando.

In realtà, decisioni di questo tipo vengono spesso prese in situazioni che implicano discussioni con altri. L'aspetto della comunicazione qui può essere cruciale. La comunicazione aiuta i membri del gruppo a valutare le intenzioni degli altri e dà loro la possibilità di persuadere i loro coetanei ad agire in modo cooperativo.

Tuttavia, questo presenta un'altra forma di incertezza. Sappiamo che le persone non fanno sempre come dicono. Ad esempio, utilizzano le proprie abilità eccelse per mascherare la non-cooperazione: parlare in modi che si promuovono come virtuosi e rispettabili, senza avere effettivamente intenzione di collaborare.

