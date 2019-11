La triste epopea a lieto fine di queste formiche cannibali

Un gruppo di formiche del legno, intrappolate all’interno di un bunker sovietico per il deposito di armi nucleari, è riuscito a sopravvivere in questo ambiente-prigione, divorando i corpi delle sfortunate sorelle che morivano.

La ricerca proviene dall’Accademia Polacca delle Scienze di Varsavia e la scoperta di questa “colonia” di formiche, all’interno del bunker, è avvenuta in maniera del tutto accidentale e casuale. Casuale perché gli scienziati, in verità, nel 2013, anno della prima scoperta di queste formiche, erano all’interno del bunker per un altro studio destinato a censire i pipistrelli in letargo nella struttura.

Ma come riuscivano le formiche ad arrivare dentro al bunker? E perché non erano capaci di uscirne? Ebbene, le formiche, che si è stimato siano arrivate circa ad un milione di esemplari all’interno della struttura, cadevano dal loro nido in superficie, scivolando attraverso un tubo di ventilazione. Evidentemente, la salita era troppo ripida e scivolosa tant’è che non ha più concesso loro di fare ritorno a casa.

Gli insetti che rimanevano intrappolati all’interno del bunker vivevano in una situazione difficile. Per prima cosa, si trovavano in un ambiente buio e freddo, senza cibo, ma il loro numero rimaneva costante segno che, probabilmente, dal tubo di ventilazione cadevano altri esemplari. Ma come facevano a sopravvivere senza cibo in un ambiente tanto ostile? Dunque gli scienziati hanno scoperto che mangiavano i resti delle loro compagne di prigionia.

Sono sicuri di questo fatto, alquanto creepy, perché all’interno del bunker non vi erano altre specie che potessero divorare i cadaveri delle formiche. Questo comportamento, tuttavia, non deve sorprendere perché, per queste formiche, gli atti di cannibalismo non sono rari, soprattutto in certi periodi dell’anno quando scarseggiano altre fonti di cibo. La storia di queste creature ha, però, un lieto fine.

Gli scienziati, al termine del loro studio, hanno deciso di liberare le formiche montando una passerella che potesse condurle a casa e alla libertà. Inizialmente furono liberati un centinaio di esemplari per osservare se vi fossero reazioni aggressive tra le formiche rimaste intrappolate e quelle della colonia originale.

Per fortuna l’incontro è avvenuto senza incidenti e anche il resto delle formiche è potuto tornare a casa, nella colonia di origine, ponendo fine alla prigionia. Nel 2017 le formiche continuano a cadere nel bunker ma gli scienziati hanno lasciato a disposizione la via di fuga ed ora il bunker, per questi insetti, è solamente un altro territorio da esplorare senza il rischio di rimanervi intrappolati.