La triste storia della balena più solitaria del mondo è un mistero

Nel Pacifico si nasconde un enigma che ha affascinato scienziati e appassionati per decenni: la balena dei 52 hertz, conosciuta anche come "52 Blue". Questo misterioso cetaceo, il cui canto risuona a una frequenza insolita per il regno marino, è soprannominato "la balena più solitaria del mondo".

Nonostante sia stata rilevata regolarmente dai tardi anni '80, la sua presenza è stata testimoniata solo attraverso le onde sonore catturate dai idrofoni, rimanendo invisibile agli occhi dell'uomo. Il canto di 52 Blue, che vibra a una frequenza di 52 hertz, distingue questo individuo dalle altre specie di balene, le cui vocalizzazioni si attestano su frequenze significativamente più basse.

Questa caratteristica unica ha portato a speculazioni sulle origini e sulla natura della balena, con ipotesi che vanno da una possibile malformazione a un ibrido tra diverse specie di balene. Il percorso migratorio di 52 Blue, così come il timing dei suoi spostamenti, differisce notevolmente da quello delle altre balene, aggiungendo ulteriori strati di mistero alla sua esistenza.

Le sue tracce sonore sono state seguite attraverso migliaia di chilometri nel Pacifico, da nord, vicino alle Isole Aleutine e Kodiak, fino alla costa della California. La comunità scientifica, pur avendo studiato il fenomeno per anni, non è ancora riuscita a identificarne la specie con certezza. La Woods Hole Oceanographic Institution ha teorizzato che 52 Blue possa essere una balena azzurra malformata o un ibrido, ma resta un mistero.

Sorprendentemente, la balena sembra godere di buona salute, come suggerisce la maturazione del suo canto nel tempo. Questa storia di solitudine e mistero ha toccato il cuore di molti, tra cui persone sorde che si sono interrogate sulla possibilità che anche 52 Blue possa condividere la loro condizione.

Nonostante sia stata etichettata come la più solitaria del mondo, recenti rilevazioni suggeriscono che potrebbe non essere l'unica a emettere vocalizzazioni a questa frequenza unica. A proposito di strani avvistamenti, questa balena in questo luogo non dovrebbe esistere.