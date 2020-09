La triste storia di Sporo, lo schiavo castrato che divenne la moglie di Nerone

La figura dell'imperatore Nerone è controversa. L'immagine che lo descrive come un tiranno è stata rivista dalla maggioranza degli storici moderni, i quali ritengono che non fosse né pazzo né particolarmente crudele (almeno per l'epoca). La storia di Sporo, tuttavia, mette in dubbio quanto detto dagli esperti.

Dopo la morte della moglie di Nerone, Poppea Sabina, l'imperatore fece castrare un ragazzo e lo sposò in sostituzione del suo amore perduto. La perversione di Nerone è ben registrata nel corso dei secoli da alcuni storici dell'epoca, come lo storico romano antico Svetonio. Si diceva che Nerone avesse avuto rapporti incestuosi perfino con sua madre, Agrippina Augusta.

Nel 59 d.C., tuttavia, Nerone uccise sua madre. Gli storici ritengono che l'imperatore abbia commesso il matricidio perché Agrippina si oppose alla sua relazione con Sabina, che Nerone sposò in seguito nel 62 d.C. La morte di Sabina tre anni dopo rimane ancora oggi misteriosa. Alcune fonti affermano che sia morta a causa di complicazioni dovute alla gravidanza, altre che sia stata colpa della furia di Nerone che la prese a calci.

In ogni caso, nel 66 d.C., l'imperatore decise di sostituire Poppea con Sporo. Non si sa molto dei primi anni di vita del ragazzo, nemmeno il suo vero nome. Secondo Svetonio, Nerone fece castrare Sporo (perché molto simile a Poppea) e annunciò al mondo il suo nuovo amore. Si tenne anche una cerimonia di matrimonio nel 67 d.C., prendendo il ragazzo come sua moglie e nuova imperatrice.

La popolazione romana era generalmente insoddisfatta della guida di Nerone ed era notoriamente accusato del Grande Incendio del 64 d.C., anche se probabilmente non era opera dell'imperatore. Per questo motivo il Senato prevedeva di farlo giustiziare. Così Nerone decise di suicidarsi conficcandosi un pugnale nel collo e per sfuggire all'esecuzione pubblica.

Dopo la morte dell'imperatore, Sporo preferì uccidersi poco dopo.