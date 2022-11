È su Tritone che troveremo finalmente la vita? Degli scienziati ne sono convinti

La luna più grande di Nettuno, Tritone, è stata visitata solo una volta dalla sonda Voyager 2 della NASA nel 1989 ma è un luogo molto interessante. Sulla sua superficie sono stati osservati dei geyser e quindi potrebbe contenere al suo interno un vero e proprio oceano sotterraneo. E come ben sappiamo dove c'è acqua c'è la vita.

"Tritone potrebbe essere un 'mondo oceanico', ovvero una luna che ha una solida crosta di ghiaccio sopra un oceano sotto la superficie di acqua liquida", ha affermato Candice Hansen-Koharchek, scienziata delle missioni Voyager. “Se è così, e se un giorno saremo in grado di raggiungere quell'oceano e trovare la vita, ciò estenderebbe la zona abitabile alla fascia di Kuiper, non solo al sistema solare interno."

Non solo geyser: Tritone è il terzo corpo planetario conosciuto nel sistema solare ad essere vulcanicamente attivo, a parte la Terra e la luna galileiana più interna di Giove, Io. Secondo la scienza questi pennacchi di vapore acqueo sono il risultato del riscaldamento solare, dove la luce che raggiunge la luna fa sì che l'azoto congelato sulla superficie si sciolga lentamente, per poi eruttare.

"Tritone ha un'atmosfera di azoto che stagionalmente si congela nelle calotte polari", continua Hansen-Koharchek. “La Terra ha anche un'atmosfera prevalentemente di azoto – puoi immaginare se la nostra atmosfera si congelasse al suolo in inverno?! Sebbene l'atmosfera di Tritone sia sottile, i venti soffiano e disperdono particolato sulla superficie."

Non abbiamo più esplorato Tritone dall'89, anche se una missione spaziale chiamata TRIDENT era in lista per farlo, ma non è stata selezionata dalla NASA.