Tromba d'aria nel Nord Italia, i comuni colpiti e la gravità dei danni

È maltempo al nord Italia: si stanno registrando forti tempeste, con annesse trombe d’aria, tra il Friuli e il Veneto. Nello specifico, le zone che hanno riportato danni significativi sono Concordia, Fossalta e Portogruaro nel Veneto; mentre in Friuli sono state colpite Chions, Latisana e Azzano Decimo.

Insieme ai vigili del fuoco, la protezione civile si sta adoperando per liberare le strade dagli alberi caduti e per prestare soccorso alle situazioni più delicate. Nel veneziano, sono state effettuate più di 150 chiamate al numero di emergenza 115, per segnalare oggetti, pali e alberi abbattuti a seguito del maltempo; per questo motivo, si consiglia di fare particolare attenzione se si ha la necessità di percorrere le strade colpite dal maltempo.

La cosa migliore da fare, come consiglia il comune di Concordia, della città metropolitana di Venezia, è di non mettersi proprio in viaggio a causa della scarsa viabilità, la quale permea anche nei comuni circostanti. Oltre alle città citate poc’anzi, bisogna prestare particolare attenzione a chi circola per San Michele al Tagliamento, Martellago, Annone Veneto, Scorzè e Mirano, le quali hanno richiesto assistenza.

È nel Veneto Orientale che si è verificata la spaventosa tromba d’aria e il successivo nubifragio. Per far fronte al problema delle strade compromesse, sono stati istituiti sensi unici alternati lungo la Sp42. Con la speranza di poter ritornare presto a una situazione di normalità, vi aggiorneremo in caso di novità importanti.