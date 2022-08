Tron? Blade Runner? La realtà è più magica della finzione in Portogallo

Installazioni luminose, laser, sensori di movimento, ambienti avvolti da fili elettroluminescenti, contrasti cromatici con la natura. Questo, e non solo, è quello che potrete trovare visitando entro il 18 ottobre il parco urbano di Serralves nella città di Porto. Un evento che, per la seconda edizione, regalerà nuovamente incredibili emozioni.

L'iniziativa, che trasforma il "Parque de Serralves" in una mostra di luci "d'impatto", è sotto la direzione tecnica di Nuno Maya, un famoso artista ultra-contemporaneo. I progetti, creati appositamente per questa mostra, combinano diverse forme di luce con diversi luoghi del parco per risvegliare le più svariate emozioni e sensazioni visive nel pubblico.

Potreste sentirvi catapultati nel film Tron o nella Night City di Cyberpunk, grazie a giochi di luce lineari, laser e led, oppure trasportati in una strana versione del Sottosopra, soprattutto merito delle condense e delle nebbie che vengono a crearsi nel parco alla sera, che si tingono di rosso, arancione e cremisi grazie alle sorgenti luminose multiple.

Ha affermato in una nota la Fondazione che si occupa dell'evento: “Lungo un percorso di tre chilometri, 25 installazioni luminose, che utilizzano più sorgenti, tecnologie a basso consumo e persino elementi vegetali recuperati nel parco stesso, offrono un'esperienza sensoriale magica, in un ambiente coinvolgente che rivela nuove prospettive di questo straordinario spazio ed invita alla scoperta del suo patrimonio naturale ed architettonico”.

Con un programma di visite notturne e laboratori fotografici "ad hoc", "Serralvez em Luz" si conferma quindi una delle 10 migliori mostre in Europa, secondo anche quanto affermato dal Times, che ne ha elogiato originalità, qualità ed innovazione.

Rimanendo in tema, i giochi di luci ed i led luminosi che riempiono le metropoli sono sempre molto affascinanti, ma sapete che, secondo un nuovo studio, le luci delle città contribuiscono alle allergie? Così come anche il nostro ciclo circadiano è minacciato dalle luci artificiali.