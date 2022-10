Il tronco degli alberi ha rivelato delle misteriose tempeste radioattive

La più intensa tempesta solare mai registrata, nota come Evento di Carrington, è avvenuta nel 1859, ma una ricerca dell'Università del Queensland ha dimostrato come siano avvenute almeno 6 tempeste radioattive ben più pericolose negli ultimi 10,000 anni, e potrebbero succedere di nuovo.

Conosciute come "Eventi Miyake" queste tempeste radioattive potrebbero essere fino a 100 volte più potenti dell'Evento di Carrington e secondo l'astrofisico Benjamin Pope dell'Università, sarebbe opportuno conoscerne l'origine, che ad oggi rimane perlopiù ignota.

Ma come ha fatto il team di ricercatori a studiare questi fenomeni? Sappiamo tutti come molti alberi abbiano una serie di anelli concentrici nel loro tronco, i quali accrescono di uno all'anno, significando così il passaggio del tempo.

Grazie a questi indicatori è stato possibile osservare in quali parti l'albero avesse assorbito una quantità maggiore di carbonio-14 radioattivo, prodotto da raggi cosmici e tempeste solari venute a contatto con l'atmosfera.

I picchi di carbonio-14 osservati mostrano come ci sia stata una tempesta radioattiva ogni mille anni circa. Ma hanno anche fatto dei sorgere dei dubbi, poiché i picchi sembrano avere una durata più prolungata rispetto alle normali tempeste solari.

"Almeno due o tre di questi eventi sono durati per più di un anno, il che è sorprendente perché non è ciò cha accadrebbe in seguito ad un brillamento solare." ha affermato il Dr. Pope.

"Questo è lo studio più comprensivo mai fatto sugli Eventi Miyake, e il grande risultato è semplicemente una scrollata di spalle. Non sappiamo quale ne sia la causa."

L'astrofisico specifica che se si trattasse di fenomeni esterni al Sistema Solare, come lampi gamma, esplosioni di supernova o di stelle di neutroni nelle vicinanze, non avremmo modo di prevedere tali tempeste. Ma per fortuna non ci sono prove che le cause siano effettivamente esterne.

Pope conclude dicendo che per ora, l'ipotesi più probabile per spiegare la maggiore durata dei picchi, sia una serie di esplosioni del Sole: "Non un solo brillamento solare, ma più brillamenti che si ripetono uno dopo l'altro, periodicamente."