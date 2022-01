Trony: 36% di sconto sul Samsung Galaxy S20, ma cala di prezzo anche iPhone 12 Mini

Trony, nell'ambito del Fuoritutto online lanciato lo scorso 11 Gennaio, che sarà attivo fino alle 23:59 di domani 14 Gennaio 2022, propone due sconti molto interessanti su altrettanti smartphone. SI tratta del Galaxy S20 e dell'iPhone 12 Mini.

Nella fattispecie, il Samsung Galaxy S20 FE nella variante con 128 gigabyte di memoria e processore Qualcomm può essere acquistato a 425 Euro, con un risparmio del 36% rispetto ai 669 Euro di listino. La consegna è gratuita, ma Trony propone anche il pagamento a rate in tre mensilità da 141,66 Euro al mese, senza interessi e senza spese extra.

Come dicevamo nel titolo, però, è disponibile a prezzo ridotto anche l'iPhone 12 Mini da 64 gigabyte, nella colorazione blu, che viene proposto a 699 Euro, in calo del 3% rispetto ai 719 Euro precedenti. Anche in questo caso, la spedizione e consegna a casa è a costo zero, ed il pagamento a rate avviene in tre mensilità dal 233 Euro, senza interessi e senza spese extra.

Come dicevamo poco sopra, la consegna avviene a stretto giro di orologio ed è a costo zero. Le promozioni sono solo online e non potranno essere cercate ed identificate direttamente nei punti vendita sparsi sul territorio nazionale. Vi invitiamo ad approfittarne in quanto scadono domani.