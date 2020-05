Trony, arriva l'Happy Price: tutte le offerte del nuovo volantino di Maggio 2020

Con la scadenza del precedente volantino, Trony rinnova le promozioni e lancia oggi l’Happy Price, che sarà disponibile solo online fino al prossimo 15 Maggio. Come sempre, le promozioni sono davvero tante ed abbracciano varie categorie di prodotti.

Tra i televisori, il Sony KD55XG8596BAEP da 55 pollici è disponibile a 695 Euro, rispetto agli 899 Euro di listino, mentre il modello da 65 pollici lo troviamo a 1.099 Euro . Interessante anche la promozione sul Panasonic TX-40GX810E da 40 pollici, che passa a 495 Euro , mentre il TX-58GX830E da 58 pollici può essere portato a casa a 595 Euro, per un risparmio del 21% rispetto ai 749 Euro di listino. Fronte Samsung, l’UE65RU8000UXZT da 65 pollici viene scontato a 675 euro, mentre l’UE55TU8500UXZT da 55 pollici può essere acquistato a 725 Euro.

Per quanto concerne la telefonia, spicca lo sconto sulle AirPods Pro: le cuffie senza fili di Apple, con cancellazione del rumore, possono essere portate a casa a 239 Euro, rispetto ai 279 Euro del listino della Mela Morsicata. Il Samsung Galaxy S10+ da 128 gigabyte è disponibile in tre colorazioni a 699 Euro, mentre Huawei P40 Lite passa a 269 Euro. In sconto c’è anche lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, nella configurazione con 6GB di RAM e 128GB di Storage, a 249 Euro, mentre iPhone 11 da 256GB passa a 979 Euro.

Non mancano all’appello i wearables: qui troviamo il Garmin Instict a 279 Euro, ma anche il Garmin Vivoactive 3 a 189 Euro.