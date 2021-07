Trony, arriva il nuovo volantino di Luglio: sconti fino al 16/7 solo online

Come da protocollo, Trony lancia in giornata odierna il nuovo volantino "Sull'Onda degli Sconti" che sarà disponibile fino al prossimo 16 Luglio 2021 solo online, e propone tantissimi sconti su prodotti d'elettronica ed informatica.

Partendo come sempre dai televisori, l'LG 50NANO756PA da 50 pollici è disponibile a 479 Euro, il 20% in meno rispetto ai 599 Euro di listino, mentre il 50NANO866PA da 50 pollici passa da 799 a 559 Euro, con un risparmio del 30% se si tiene conto che il prezzo imposto da LG. Per quanto riguarda Samsung, invece, segnaliamo il QE65Q800TATXZT da 65 pollici a 1699 Euro, mentre l'UE65AU8070 da 65 pollici è disponibile a 669 Euro.

Nel comparto informatica, invece, segnaliamo il Microsoft Surface Pro 7 a 999 Euro, il 7% in meno rispetto ai 1069 Euro di listino, mentre il MacBook Air con SSD da 512 gigabyte e schermo da 13 pollici passa a 1399 Euro.

Non mancano all'appello foto e videocamere: il Panasonic DMC-FZ300EG-K, a 429 Euro, mentre la Fujifilm Instax Mini 40 EX D è disponibile ad 89 Euro.

Non segnaliamo, almeno questa volta, alcuna promozione sugli smartphone. La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente a questo indirizzo. Ricordiamo che il volantino sarà attivo fino al 16 Luglio 2021 solo online.