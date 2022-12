Trony, arriva una 'slitta carica di grandi sconti': offerte fino al 16 Dicembre 2022

Trony lancia oggi il nuovo volantino valido solo online, che propone "Una slitta carica di grandi sconti" fino al prossimo 16 Dicembre 2022, con tantissime promozioni che abbracciano un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i televisori segnaliamo l'LG OLED 42C2 da 42 pollici a 979 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 1299 Euro di listino, mentre il Samsung QE32LS03BBUXZT sa 32 pollici viene proposto a 499 Euro al posto di 599 Euro. Restando in ambito OLED, però, segnaliamo anche il Panasonic TX-55JZ1500E da 55 pollici a 1149 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino. Il Samsung QLED QE55Q70B da 55 pollici è disponibile a 769 Euro, con un risparmio di poco più di 200 Euro dai 999 Euro di listino.

Fronte informatica, invece, segnaliamo l'Acer Apsire 3 a 449 Euro, mentre il Lenovo IdeaPad 5 viene proposto a 499 Euro, dai 579 Euro imposti dal produttore.

Per quanto concerne la telefonia, il Realme 9 4G passa a 229 Euro, il 23% in meno dai 299 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A23 5G viene proposto a 225 Euro, in calo del 36% rispetto ai 349 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle condizioni di spedizione e consegna vi rimandiamo alle singole pagine.