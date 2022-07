Da Trony arriva 'Una Montagna di Sconti': il nuovo volantino attivo fino al 5 Agosto 2022

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino valido solo online che propone “Una Montagna di Sconti” fino al prossimo 5 Agosto 2022.

Tra i televisori, segnaliamo l’LG 32LQ603B6LA da 32 pollici a 250 Euro, il 21% in meno rispetto a 315 Euro di listino, mentre il 43UP75006LF da 43 pollici viene scontato a 345 Euro, il 21% in meno dai 439 Euro imposti dal produttore. L’LG OLED 55C1 da 55 pollici è disponibile invece a 1099 Euro, il 27% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre il Samsung QLED QE55Q60A da 55 pollici passa a 579 Euro, in calo del 28% rispetto ai 799 Euro di listino. Interessante anche il Samsung QE55Q70A da 55 pollici, a 669 Euro, il 26% in meno rispetto agli 899 Euro.

iPhone 13 da 512 gigabyte, invece, è disponibile a 1199 Euro, con un risparmio del 7% rispetto ai 1289 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S22 da 128 gigabyte viene proposto a 679 Euro, il 23% in meno rispetto agli 879 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sullo Xiaomi Redm 9C nella configurazione 4/128Gb, a 149 Euro, il 25% in meno rispetto ai 199 Euro precedenti.

