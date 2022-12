Trony, arrivano le 'offerte sotto l'albero': sconti su tanti prodotti fino al 23 Dicembre

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia il nuovo volantino che porta le “Offerte sotto l’albero” fino al 23 Dicembre 2022, solo online sul sito web della catena di distribuzione.

Tra i TV, segnaliamo il Sony KD43X81JAEP da 43 pollici a 555 Euro, il 26% in meno rispetto ai 749 Euro di listino, mentre il Samsung QE32LS03BBUXZT da 32 pollici viene proposto a 489 Euro, con un risparmio del 30% dai 699 Euro imposti dal produttore. Sempre fronte TV, segnaliamo l’LG 65QNED826QB da 65 pollici ad 885 euro, il 23% in meno rispetto ai 1.149 Euro di listino. Il Samsung QE65Q80B da 65 pollici è disponibile a 1.249 Euro, il 26% in meno rispetto ai 1.699 Euro di listino.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 gigabyte con 12 gigabyte di RAM è disponibile a 979 Euro, il 29% in meno rispetto ai 1.379 Euro di listino. L’iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile a 999 Euro, ed è disponibile in varie colorazioni. Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G nella versione 6/128GB è disponibile a 289 Euro, con un risparmio del 24% rispetto ai 379 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per le condizioni di spedizione e consegna vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.