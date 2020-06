Trony, arrivano gli 'Sconti da 30 e Lode': le offerte del nuovo volantino di Giugno 2020

Dopo aver riportato i Mega Sconti di Mediaworld, parliamo del nuovo volantino valido solo online e lanciato oggi, 13 Giugno 2020, da Trony. E' denominato "Sconti da 30 e Lode" e sarà disponibile fino al 19 Giugno. Come sempre, sono davvero tante le promozioni disponibili sulle categorie di prodotti classiche.

Partendo dai televisori, in offerta troviamo il Panasonic TX-50GX810E da 50 pollici a 525 Euro, il 25% in meno rispetto ai 699 Euro di listino, mentre il modello TX-58GX700E da 58 pollici è disponibile a 565 Euro, per un risparmio considerevole se si tiene conto che il prezzo imposto dal produttore è di 749 Euro. Fronte Samsung invece troviamo il QE55Q60RATXZT da 55 pollici a 590 Euro, pari al 21% in meno dai 749 Euro precedenti. Interessante anche la promozione sull'LG OLED55E9PLA.AEU da 55 pollici, che è disponibile a 1.550 Euro.

Nel campo dell'informatica, invece, l'iPad WiFi + Cellular da 32 gigabyte con schermo da 10,2 pollici passa a 509 Euro, me è altrettanto degna di nota la promozione sul MacBook Air da 13 pollici con processore i5 ed SSD da 512GB, che è disponibile a 1.499 Euro.

Per quanto concerne la telefonia invece le AirPods Pro possono essere acquistate a 229 Euro, mentre tra gli smartphone citiamo il Samsung Galaxy S10 da 128gb a 639 Euro.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.