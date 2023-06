Trony, arrivano gli 'Sconti da 30 E Lode': tante promozioni fino al 9 Giugno 2023

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia in giornata odierna la nuova promozione che porta con se gli “Sconti da 30 e lode” fino al prossimo 9 Giugno 2023, con un’ampia gamma di prodotti in offerta.

Tra i televisori, segnaliamo il Samsung UE43BU8070 da 43 pollici a 360 Euro, in calo del 28% rispetto ai 499 Euro di listino. In promozione però troviamo anche il Neo QLED QE65QN90B da 65 pollici, a 1299 Euro, per un risparmio pari al 28% rispetto ai 1799 Euro di listino. Il Sony XR55A83KAEP da 55 pollici invece passa a 1349 Euro, in calo del 25% dai 1799 Euro precedenti.

Nel comparto telefonia invece l’Oppo A96 passa a 225 Euro, con un risparmio del 25% dai 299 Euro di listino. In offerta però troviamo anche il Samsung Galaxy A23 5G a 245 Euro, in questo caso il risparmio è del 30% dai 349 Euro precedenti. In sconto anche le Samsung Galaxy Buds 2, a 99,90 Euro, il 33% in meno rispetto ai 149 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulle condizioni di vendita, rateizzazione e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.