Trony, arrivano gli 'Sconti a Ciel Sereno': il nuovo volantino attivo fino al 23 Settembre

Come da protocollo nel weekend, Trony rinnova il suo volantino e quest’oggi lancia gli “Sconti a Ciel Sereno”, che fino al 23 Settembre 2022 propone un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i TV, segnaliamo il Sony KD43X81KPAEP da 43 pollici a 699 Euro, il 22% in meno rispetto agli 899 Euro di listino, mentre il KD55X85JAEP da 55 pollici viene proposto a 599 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 799 Euro imposti dal produttore. L’LG OLED48A2 da 48 pollici, invece, può essere acquistato a 795 Euro: in questo caso la riduzione è pari al 20% dai 999 Euro precedenti. Fronte Samsung, invece, il QLED QE50AN90A da 50 pollici viene proposto a 925 Euro, il 26% in meno dai 1249 Euro di listino.

Nel comparto della telefonia, invece, l’iPhone SE da 64 gigabyte passa a 525 Euro, il 6% in meno dai 559 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S22+ da 256 gigabyte viene proposto a 939 Euro ed iPhone 13 mini da 256 gigabyte a 939 Euro.

Non mancano gli sconti sull’informatica: il Lenovo Ideapad 3 è disponibile a 499 Euro, mentre l’IdeaPad Gaming 3 a 949 Euro ed il Galaxy Tab S8+ ad 899 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.