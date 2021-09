Trony, arrivano gli 'Sconti a Ciel Sereno': ecco il nuovo volantino attivo fino al 24/9

Come da protocollo, il sabato di Trony è caratterizzato dal lancio del nuovo volantino che porta gli “Sconti a Ciel Sereno”, che sono disponibili fino al prossimo 24 Settembre 2021 su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Partendo proprio dal comparto informatica, l’iPad da 10,2 pollici WiFi + Cellular con 128 gigabyte di memoria può essere acquistato a 599 Euro, in calo del 5% rispetto ai 629 Euro di listino, mentre il modello da 32 gigabyte passa a 499 Euro, con un risparmio del 6% dai 529 Euro precedenti. Per quanto riguarda i laptop invece, il Microsoft Laptop 4 nella variante con schermo da 13 pollici, processore i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte può essere acquistato a 1399 Euro. Il Surface Pro 7 di Microsoft, invece, viene proposto a 999 Euro, con un risparmio del 7% rispetto ai 1069 Euro di listino.

Tra i TV, invece, segnaliamo lo sconto sull’LG OLED55C15LA da 55 pollici a 1369 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre l’OLED77C15LA da 77 pollici viene proposto a2999 Euro, il 33% in meno dai 4499 Euro di listino. Il Samsung QE65Q95TCTXZT da 65 pollici, invece, è disponibile a 1299 Euro: in questo caso il risparmio è del 19%.

Sconti anche su smartphone: l’iPhone 11 Pro da 64 gigabyte passa ad 899 Euro, mentre lo Xiaomi Mi 10T lite da 128 gigabyte è disponibile a 239 Euro. Lo Xiaomi Mi 11 nella variante 8/256GB, invece, passa a 799 Euro.

La lista completa dei prodotti in sconto è disponibile a questo indirizzo.