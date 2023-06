Trony, arrivano gli Sconti a Gonfie Vele: nuovo volantino fino al 30 Giugno

Come sempre nel weekend, Trony lancia il nuovo volantino valido solo online che propone gli “Sconti a Gonfie Vele” fino al 30 Giugno 2023. La promozione è disponibile solo online ed offre anche la consegna gratuita.

Tra i televisori, l’LG OLED 55CS6LA da 55 pollici a 975 Euro, il 35% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino. In offerta però segnaliamo anche il Samsung QLED QE50Q80B da 50 pollici, che è disponibile a 520 Euro, il 26% in meno rispetto ai 699 Euro imposti dal produttore. Interessante anche il Sony XR55A83KAEP da 55 pollici a 1285 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Galaxy S23 nella variante 8/128GB è disponibile a 799 Euro, il 18% in meno dai 979 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 11 da 4/128GB passa a 189 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro nella variante con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna invece passa a 295 Euro, il 20% in meno dai 369 Euro di listino.

Nel comparto audio, invece, la soundbar Yamaha ATS-B200 è disponibile a 139 Euro, il 26% in meno dai 189 Euro di listino, mentre le cuffieJBL Wave Buds passano a 39,99 Euro, il 32% in meno dai 59 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.