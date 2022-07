Trony, arrivano gli 'Sconti Solari': offerte fino all'8 Luglio 2022 su tanti prodotti

Trony lancia oggi, come sempre nel weekend, un nuovo volantino valido solo online che propone gli “Sconti Solari” su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Partendo dal comparto dei televisori, segnaliamo l’LG 65NANO756PR da 65 pollici a 679 Euro, in calo del 24% rispetto agli 899 Euro di listino, mentre il Samsung QLED QE50QN90A da 50 pollici passa ad 859 Euro, con un risparmio del 22% dai 1099 Euro di listino.

Nel campo della telefonia, invece, l’Oppo A96 viene proposto a 259 Euro, il 13% in meno dai 299 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A52 passa a 249 Euro, il 34% in meno rispetto ai 379 Euro precedenti. In offerta segnaliamo anche lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro nella versione 6/128GB, a 289 Euro dai 349 Euro precedenti, mentre l’iPhone 11 da 128 gigabyte è disponibile a 599 Euro, rispetto ai 669 Euro precedenti. Interessante però anche l’iPhone 13 da 256 gigabyte, a 929 Euro dai 1059 Euro precedenti.

Fronte indossabile, l’Amazfit GTS 2 Mini è disponibile a 69 Euro, il 22% in meno dagli 89 Euro di listino, mentre l’Amazfit T-Rex 2 passa a 209 Euro dai 229 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.