Trony, arrivano gli 'Sconti Vincenti' fino al 27 Settembre

Trony, archiviati gli "Sconti a Ciel Sereno", lancia oggi il nuovo volantino solo online, che sarà attivo fino al 27 Settembre ed è battezzato "Sconti Vincenti". La catena di distribuzione propone inoltre anche la consegna gratuita su tutti i prodotti.

Partendo come sempre dai televisori, l'LG 75UM7600PLB.AEU da 75 pollici può essere portato a casa a 1.345 Euro rispetto ai 1.799 Euro di listino, mentre la Sony KD65XF8596BAEP da 65 pollici è disponibile a 1.050 Euro, il 19% in meno se confrontati ai 1.299 Euro precedenti. Samsung invece porta nel volantino, tra le altre, la UE65RU8000UXZT a 795 Euro, che si traduce in un risparmio del 12% rispetto al prezzo di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, il Galaxy S10 di Samsung, nella colorazione Black è disponibile a 699 Euro, il 18% in meno rispetto agli 849 euro precedenti, mentre il Galaxy Note 9 da 512 gigabyte nella colorazione midnight black passa a 799 Euro, per un risparmio del 7%. Nella sezione dedicata ai dispositivi mobili troviamo anche l'iPhone Xs da 512 gigabyte, nelle colorazioni gold, silver e space grey a 1.399 Euro.

Spazio anche per i wearebles: l'Apple Watch Series 3 GPS + Cellular con cassa da 38mm è disponibile a 289 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.



