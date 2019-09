Trony, è arrivata l'ora dei 'Grandi Affari': sconti fino al 6 Settembre

Trony annuncia oggi il lancio di un nuovo volantino valido solo online, che propone i "Grandi Affari" fino al prossimo 6 Settembre. Come sempre in questo caso, la catena di distribuzione ha inserito varie categorie di prodotti, tra cui televisori, smartphone e prodotti d'informatica, vediamo i migliori.

Il MacBook Air da 13 pollici da 1,5 Ghz con processore Core i5 e 256 gigabyte di memoria interna può essere acquistato al prezzo di listino di 1.599 Euro, rispetto ai 1.629 Euro di listino, per un risparmio del 2%. In offerta nella medesima categoria troviamo anche il Lenovo IdeaPad 330S-1IKB, ad 849 Euro, che si traduce in un risparmio di poco più di 60 Euro rispetto al prezzo di listino.

Più ricca l'offerta per il comparto televisivo, dove l'LG 65UM7450PLA da 65 pollici può essere acquistato ad 860 Euro, il 14% in meno se confrontato al costo di listino di 999 euro. Tra le offerte troviamo anche il Sony KD49XG8396BAEP da 49 pollici a 795 Euro, mentre l'LG OLED55B8 passa a 1.180 Euro.

Dal fronte degli smartphone, in offerta troviamo solo il Galaxy S10 da 128GB, a 799 Euro, mentre Apple Watch Series 3 con GPS da 42mm è disponibile al prezzo di 299 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

