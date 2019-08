Trony, 'Un Bagno di Sconti' nel nuovo volantino valido fino al 27 agosto

Trony annuncia oggi il lancio del nuovo volantino solo online, battezzato "Un Bagno di Sconti", che sarà disponibile fino al 27 Agosto. Come sempre, sono davvero tanti gli sconti proposti dalla catena di distribuzione italiana, vediamo insieme i migliori.

Dal fronte dell'informatica, il MacBook Pro da 15,4 pollici con processore Intel Core i7, 16GB di RAM, SSD da 512GB e scheda grafica Radeon Pro 560X, può essere acquistato a 3.299 Euro rispetto ai 3.399 Euro di listino. E' disponibile, a 1.499 Euro anche la versione da 13 pollici con CPU Intel i5 quad-core di ottava generazione, 8GB di RAM, SSD da 128GB e scheda grafica Iris Plus Graphics 645. Nella stessa categoria rientra anche la promozione sull'iPad Air da 10,5 pollici WiFi + Cellular da 256GB, che passa a 799 Euro da 869 Euro di listino.

Per quanto riguarda i televisori la Sony KD65XG7096BAEP da 65 pollici a LED passa a 955 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1.149 Euro precedenti, mentre l'LG OLED55E8 è disponibile a 1.495 Euro, per un risparmio del 17%. In offerta anche la Samsung QLED QE55Q70RATXZT, a 1.130 Euro.

Meno ricca l'offerta degli smartphone. Huawei Mate 20 Pro passa a 579 Euro, mentre il Galaxy S10 da 128GB può essere acquistato a 809 Euro.

